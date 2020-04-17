افتتاح مركز الرصد والتقصي لمكافحة وباء كورونا بالجبل الأخضر

افتتح ببلدية شحات الخميس مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة وباء كورونا، ليبدأ العمل بالمركز ابتداء من يوم أمس واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بوباء كورونا.

مركز الرصد الأولي وهو ذاته المركز الصحي رقم واحد بشحات تم تجهيزه من قبل اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في البلدية بمعمل تحاليل وجهاز تصوير بالأشعة وسيارتي إسعاف، بالإضافة إلى تكليف فريق للرصد بالمركز تم تأهيله من خلال برنامج تدريبي أشرفت عليه اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة الجائحة بالجبل الأخضر ومندوب عن منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن مستشفى الأمراض التنفسية بالمنصورة في بلدية شحات سيكون المركز الرئيسي لعلاج وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا