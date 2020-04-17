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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات يرتفع إلى 49

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال المركز في بيانه رقم تسعة وثلاثين أمس، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم الخميس خمسا وستين عينة، وجاءت نتائج أربع وستين منها سلبية، ونتيجة واحدة جاءت موجبة لمخالط، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى تسع وأربعين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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