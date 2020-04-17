قطاع الصحة ببلدية بنت بية يعاني نقصا في الكوادر الطبية والفنيين

قال مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية بنت بية محمد التواتي، إن قطاع الصحة يعاني كباقي القطاعات الأخرى في ظل الظروف الراهنة، ويعاني نقصا في الكوادر الطبية وبعض التخصصات الطبية وكذلك الفنيون.

وأضاف التواتي في تصريح لقناتنا أنه يجري تجهيز المستشفى القروي في البلدية، والذي من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة الصحية في المنطقة في ظل أزمة كورونا المستجدة.

وأوضح مدير مكتب الخدمات الصحية بنت بية أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق استجابة سريعة لمواجهة الوباء.

وأضاف التواتي أن فرق الرصد تتناوب على العمل يوميا عند بوابة الأبيض الأمنية للكشف عن القادمين إلى المنطقة بواسطة جهاز قياس الحرارة، وتسجيل بياناتهم الشخصية.

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