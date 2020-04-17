خارجية النواب تدين أعمال المليشيات ضد المدنيين في صرمان وصبراتة

العنوان_بنغازي

أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب، الجمعة، الأعمال الانتقامية التي شملت التمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو التي تعرض لها المدنيون في مدينتي صرمان و صبراتة غرب مدينة طرابلس من قبل ما وصفتها بميلشيات خارجة عن القانون.

وأعربت اللجنة في بيان لها، عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر متطرفة ضمن تلك الميلشيات، مشدده على أن هذه الأعمال الانتقامية تعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

واستنكرت اللجنة ما سمته الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانونى، محذرة من خطورة وجود عناصر إرهابية وذوي سوابق خطيرة بين هؤلاء المسجونين.

وأكدت اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال .