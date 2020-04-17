وزير الداخلية يشكل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة طبرق

شكل وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس لجنة تحقيق عاجل لبحث حيثيات حادثة طبرق، مؤكدا أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة، وأن كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفون بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا، ولافتا إلى أن منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.

هذا وأشارت الوزارة إلى تعرض أفراد من مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، لدى قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الازدحام، موضحة أنه تمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، قاموا على إثرها بالرد على مصدر النيران، ما نتجت عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.

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