الثني يلتقي الحويج ويطلع على مستجدات الملفات الليبية المشتركة مع الجزائر وتونس

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس، على آخر مستجدات الملفات الليبية المشتركة مع كل من الجزائر وتونس، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، فقد وضع الحويج خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء في صورة الاتصالات التي أجراها مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، لبحث المستجدات على الساحة والعلاقات بين البلدين.

كما ناقش وزير الخارجية مع الثني، حيثيات الاتصال الذي أجراه مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية حول المعلومات الواردة بتورط بعض الأطراف التونسية مع حكومة أردوغان التركية ضد الشعب الليبي.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر الاتصالات التي قامت بها الوزارة مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة وتقاسم الخبرات بخصوص جائحة كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا