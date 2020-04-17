“اقتصاد الوفاق” تطالب باستثناءات لحظر التجول

طالبت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق باستثناء المصانع والوحدات الإنتاجية من قرار الحظر والسماح لها بمزاولة أنشطتها وفق نظام التشغيل المتبع لديها.

ووجه وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي كتابا بالخصوص لوزير الداخلية المفوض ووزير الصحة بحكومة الوفاق الذي يترأس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد العيساوي أن عدم تضمين قرار الحظر أية استثناءات للمصانع والوحدات الإنتاجية سيؤثر سلبا على توفر السلع التي تنتج محليا؛ ما سيتسبب بارتفاع أسعارها بالسوق المحلي ويفتح باب المضاربة بها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد اعتمد قراره رقم 277 لسنة 2020 بفرض حظر التجول الكامل لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، فيما سجلت المحال التجارية والمصارف وأسواق بيع الخضروات حالة ازدحام كبيرة قبيل الحظر، وفقا لصور ومقاطع فيديو انتشرت وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يتعارض مع إجراءات الوقاية من انتقال عدوى كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية