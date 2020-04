أخبار ليبيا24 كشفت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي في القوات الخاصة الخميس أن عدد من الجنود نفذوا عملية نوعية ناجحة خلف خطوط العدو في غريان. وأوضحت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي أن عناصر غرفة عمليات القوات الخاصة في المحور الغربى نفذوا العملية داخل مدينة غريان ثم رجعوا جميعاً سالمين. وأشارت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي في القوات الخاصة […]

The post القوات الخاصة تنفذ عملية نوعية خلف خطوط العدو في غريان وتغنم آلية عسكرية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24