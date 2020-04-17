المسماري :سلاح المليشيات كله يأتي من تركيا

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن الدفاع الجوي التابع للجيش يعمل بشكل جيد، مشيرا إلى تمكن القوات المسلحة من إسقاط ست طائرات مقاتلة للميليشيات المسلحة منذ إطلاق عملية تحرير طرابلس في أبريل الماضي.

المسماري وفي تصريحات لصحيفة “الاتحاد” اليوم، أكد وجود الأتراك في أرض المعركة غرب البلاد، وأنهم يتحكمون في العمليات المسلحة عبر استخدام القناصة ومنظومات الدفاع الجوي والتشويش والطائرات المسيرة، كاشفا عن وجود أربع إلى ست بوارج تركية في المنطقة الغربية.

كما لفت إلى أن كل الأسلحة التي وردت إلى الميليشيات المسلحة بعد شهر يناير الماضي تأتي لدعم المرتزقة السوريين، وخاصة في استخدام المدفعية والهاون والمدرعات التركية، موضحا أن سلاح الميليشيات يأتي بالكامل من تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا