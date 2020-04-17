أعيان ومشائخ فزان يدينون ما يتعرض له أهلهم من تجويع وخطف

طالب مشائخ وأعيان فزان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمتابعة ما يتعرض له أهل المدينة من الحرمان والتجويع والخطف القسري على الهوية، مجرمين كافة أنواع الخطف والتهديد.

مشائخ وأعيان فزان وفي بيان لهم شددوا على عدم استغلال الحاجات الإنسانية لمنطقة فزان وإدخالها ضمن الصراع السياسي، وضرورة اهتمام الحكومات بالأوضاع الإنسانية والمعيشية السيئة لأهالي فزان، والالتفات لما يتعرضون له من تغيير ديمغرافي ممنهج، هذا كما أدانوا اختطاف أحد أبنائهم.

وطالبوا الجهات المعنية بالتواصل مع اللجنة المشكلة من مشائخ وأعيان فزان في تنفيذ ما ورد في هذا البيان، وفي حال عدم الاستجابة فإنهم لا يتحملون ما قد يترتب على ذلك من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، مؤكدين أنهم سيستخدمون كل الإمكانيات المتوفرة لديهم والتي ينعم بها الجنوب، وذلك لفترة وجيزة من الزمن.

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