الجيش الليبي يسقط 4 طائرات مسيرة تركية في يوم واحد

العنوان_ترهونة

تمكنت الدفاعات الجوية التابعةللقوات المسلحة الليبية من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية ” بيرقدار ” أثناء محاولاتها اسهداف تمركزات القوات المسلحة في أكثر من موقع في أقل من 24 ساعة.

وكشف مصدر مطلع أن دفاعات القوات المسلحة استهدفت اليوم الجمعة طائرة مسيرة تركية أثناء تحليقها في سماء منطقة وادي دينار شمال مدينة بني وليد.

وأكد المصدر أن الطائرة التركية المسيرة استهدفت من قبل الدفاعات بعد محاولتها الإغارة على آليات تابعة للقوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت كذلك فجر الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة تركية أثناء تحليقها في سماء منطقة نسمة جنوب مدينة بني وليد بعد محاولتها الإغارة على خطوط الإمداد “شاحنات وقود “.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تمكنت مساء الخميس أيضًا من إسقاط طائرة مسيرة تركية أثناء محاولتها الإغارة على أهداف عسكرية بمحيط مدينة ترهونة.