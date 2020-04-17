“صحة الوفاق” تطالب بالتحقيق في استهداف المدنيين

دانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الهجمات المتكررة على الأحياء السكنية بطرابلس.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها بفيسبوك إلى خطورة هذه الهجمات التي اعتبرتها انتهاكًا لحقوق الإنسان وجريمة حرب واستباحة للدماء؛ مطالبة حكومة الوفاق بالعمل على تقديم الجناة للعدالة.

وذكرت الوزارة أن آخر هذه الهجمات طالت منزلا بطريق السور بطرابلس راح ضحيتها طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره وأدت إلى إصابة الأم وثلاثة أطفال آخرين بجروح خطيرة، إضافة إلى استهداف منازل بمنطقة بوسليم أدى لوفاة امرأة وإصابة آخرين بجروح، وكذلك في عين زارة التي راح ضحيتها أحد العناصر الطبية.

وتشهد محاور القتال المتاخمة للعاصمة نشاطا منذ أيام رغم الدعوات الدولية لإيقاف الصراع بين أطراف النزاع للتصدي لفيروس كوفيد 19، إلا أن المعارك تحتدم ليكتوي بنارها المدنيون، لتتسبب في وقوع العديد من الضحايا في صفوف المواطنين.

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