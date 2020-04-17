طائرات ليبية تحط في المنستير في زيارة خاطفة “مثيرة للشك”

عبّرت الإعلامية التونسية منى الشاذلي عن استغرابها من وصول 3 طائرات ليبية إلى مطار المنستير ومغادرتها سريعا رغم إغلاق المجال الجوي التونسي حسب قولها.

وطرحت الإعلامية التونسية عدة تساؤلات حول طبيعة هذه الرحلة والشركة التابعة لها، متسائلة حسب قولها فيما لو كانت تابعة لشركة الأجنحة الليبية التي يمتلكها “الإرهابي السجين السابق بغوانتنامو عبد الحكيم بلحاج ” حسب وصفها.

كما استفهمت عن الركاب القادمين على متن هذه الرحلة، مطالبة السلطات التونسية بسرعة الكشف عن هذا الموضوع على وجه السرعة، وفي حال تعذر ذلك هددت الشاذلي باعتبار هذه التحركات ضمن ما وصفتها بـ “التحركات الإرهابية المريبة” للإخوان المسلمين في تونس لتوريطها في الحرب الليبية.

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