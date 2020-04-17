الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والتفرغ لمواجهة فيروس كورونا

أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها لاستمرار القتال في ليبيا، معربة في بيان لها اليوم عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن استعدادها للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى، مشددة على ضرورة أن تتفرغ الأطراف الليبية لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد.

كما أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء استمرار القتال، مجددة مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية.

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