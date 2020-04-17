وزير الاقتصاد يشكل لجنة مركزية لوضع تسعيرة السلع ومتابعة تنفيذها

شكل وزير الاقتصاد منير عصر أمس لجنة مركزية تتولى وضع تسعيرة السلع ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص في كافة البلديات الواقعة تحت إشراف الحكومة الليبية، وذلك وفقا للقرار رقم أربعة وعشرين للعام الحالي،

القرار نص على أن تلتزم مراقبات الاقتصاد بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات اللازمة بالخصوص.

وزير الاقتصاد دعا اللجنة المشكلة إلى التعاون مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والالتزام بما يصدر عنها، مؤكدا أن قرارات اللجنة المشكلة تسري على كافة المراقبات التابعة لوزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية.

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