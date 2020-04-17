“العقوري” يبحث مع رئيس “مفوضية اللاجئين في ليبيا” برامج دعم النازحين

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب يوسف العقوري اتصالاً هاتفيا مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، جان بول، ناقش فيه برامج الدعم التي تقدمها المفوضية لللاجئين والنازحين في ليبيا، وأبرز العراقيل التي تواجهها.

وبحث “العقوري” سبل التعاون المشترك لإنجاح تلك البرامج، في إطار اهتمام لجنة الخارجية بملف الهجرة والحرص على توفير ظروف صحية مناسبة لمراكز ايواء المهاجرين في ظل أزمة الكورونا ( كوفيد 19) باعتبار نزلاء تلك المراكز أحد الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى اهتمام خاص في هذه الفترة، وكذلك لمتابعة ملف النازحين و الدعم المقدم لهم من المفوضية.

وجدد “العقوري” شكره وتقديره للمفوضية والعاملين بها على مجهوداتهم المبذولة وحرص لجنة الخارجية على تسهيل عمل المفوضية تقديرا لأهمية برامجها في هذه الفترة.