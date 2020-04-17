اخبار ليبيا الان

مصرف الجمهورية يُحيل 1.5 مليون دينار لحسابات عملائه بمصراتة

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحالت إدارة فرع مصرف الجمهورية بمدينة مصراتة “أحمد الشريف” الخميس مرتبات 20 جهة عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وفقا للكشوفات التي أحالتها لها الجهات المعنية.

وأوضحت إدارة الفرع عبر كشف بيانات نشرته على منصاتها الرسمية أن إجمالي القيمة التي مررت لحسابات العملاء أمس بلغت 1.534 مليون دينار.

وأشارت إدارة الفرع إلى أنها مددت إجراءات السحب أمس إلى الساعة 1 ظهرا مؤكدة أن موظفيها قاموا بعمليات سحب للزبائن بلغت 2200 عملية، نظرا للازدحام الذي سبق تنفيذ الحظر الكلي الذي أجازه المجلس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك