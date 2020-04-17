مصرف الجمهورية يُحيل 1.5 مليون دينار لحسابات عملائه بمصراتة

أحالت إدارة فرع مصرف الجمهورية بمدينة مصراتة “أحمد الشريف” الخميس مرتبات 20 جهة عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل وفقا للكشوفات التي أحالتها لها الجهات المعنية.

وأوضحت إدارة الفرع عبر كشف بيانات نشرته على منصاتها الرسمية أن إجمالي القيمة التي مررت لحسابات العملاء أمس بلغت 1.534 مليون دينار.

وأشارت إدارة الفرع إلى أنها مددت إجراءات السحب أمس إلى الساعة 1 ظهرا مؤكدة أن موظفيها قاموا بعمليات سحب للزبائن بلغت 2200 عملية، نظرا للازدحام الذي سبق تنفيذ الحظر الكلي الذي أجازه المجلس الرئاسي.

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