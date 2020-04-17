«شعبة الإعلام الحربي» تكشف تفاصيل إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة خلال الساعات الماضية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إيجاز للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات المُسلحة خلال الساعات الماضية والتي أسقطت من خلالها ثلاث طائرات تركية مُسيّرة.

أضافت “الشعبة”: “منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقعٍ للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة وتقوم بإسقاطها في مدينة ترهونة، واستهدفت فجر اليوم الجمعة طائرة تركية مُسيّرة بعد أن حاولت الإغارة على آليات تابعة للقوات المُسلحة في منطقة نسمة بالقرب من مدينة بني وليد وتقوم بإسقاطها”.

وتابعت “الشعبة”: “قامت منصات الدفاع الجوي بإسقاط طائرة تركية ثالثة مساء اليوم الجمعة في منطقة وادي الدينار – حاولت الإغارة على آليات تتبع القوات المُسلحة”.