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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 April, 2020

أعلنت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الجمعة ،أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقعٍ للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة وتقوم بإسقاطها في مدينة ترهونة .

و أضافت الشعبة أن منصات الدفاع الجوي استهدفت فجر اليوم الجمعة طائرة تركية مُسيّرة بعد أن حاولت الإغارة على آليات تابعة للقوات المُسلحة في منطقة نسمة بالقرب من مدينة بني وليد وتقوم بإسقاطها ،كما قامت منصات الدفاع الجوي تقوم بإسقاط طائرة تركية ثالثة مساء اليوم الجمعة في منطقة وادي الدينار – حاولت الإغارة على آليات تتبع القوات المُسلحة .