«الأناضول» تكشف عن إجلاء 63 تركياً من ليبيا دون الكشف عن هويتهم

قالت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن السلطات التركية وضعت 63 مواطنا أجلتهم من ليبيا، في حجر صحي ضمن إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة، اليوم الجمعة: “وصل المواطنون الـ63 مطار إسطنبول، الجمعة، قبل نقلهم إلى قضاء تشورلو في تكيرداغ (شمال غرب)، ووضعهم داخل سكن طلابي لمدة 14 يوما”.

ولم تفصح “الوكالة التركية” عن هوية المواطنين الأتراك الـ63 الذين قدموا من ليبيا، وماذا كانوا يفعلون هناك، سواء كانوا مستشارين أو عسكريين، أو مواطنين، في وقت سيرت فيه الحكومة التركية عدداً من الرحلات السرية بين “اسطنبول” و”مصراتة” لنقل مرتزقة سوريين.

أضافت الوكالة التركية: “وبعد وصولهم إلى السكن الطلابي، أجرت فرق طبية الفحوصات اللازمة لهم، ووزعوا بعدها على الغرف المخصصة لهم. واتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة على مداخل ومخارج السكن الطلابي”.

ولم تفصح المطارات الخاضعة لإدارة حكومة “فائز السراج” سواء “مصراتة” أو “امعيتيقة” عن تسيير أي رحلات إلى إسطنبول التركية، في وقت أعلن فيه الرئيس التركي قبل أسابيع غلق المجال الجوي التركي ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا، وهو القرار الذي جاء مماثلاً تقريباً لقرار صدر عن “فائز السراج” قبل أيام أعلن فيه حظر الرحلات الجوية باستثناء تلك التي تنقل البضائع أو الجرحى.