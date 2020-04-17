النمروش: أوقفنا مرتبات العسكريين التابعين لحفتر

ليبيا – قال وكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش إنه تم إيقاف مرتبات جميع العسكريين الذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تدور في العاصمة طرابلس والتابعين لخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، حسب تعبيره.

النمروش وفي تصريح مصور إطلعت عليه المرصد أضاف:” يتم إعداد قائمة بكافة العسكريين الذين تورطوا في هذه العملية التي قام بها مجرم الحرب وسيتم إحالتهم إلى مكتب المدعي العام والذي بدأ بالتحقيق والقبض على هؤلاء العسكريين الذين شاركوا وانتموا لمجرم الحرب”، حسب تعبيره.

واختم النمروش قائلاً :” منذ توليت منصبي بوزارة الدفاع وجدت تعليمات بإيقاف جميع المرتبات العسكريين المشاركين بالهجوم على العاصمة طرابلس والذين إرتبطوا مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها خليفة حفتر “.

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