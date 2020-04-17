اخبار ليبيا الان

مشايخ ترهونة: جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى التابعة لحكومة الوفاق تمارس حربًا لا أخلاقية على مدينتنا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستنكر مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة في بياناً لهم أمس الخميس ما وصفها بـ”الحرب اللا أخلاقية” التي تمارسها جماعات الإرهاب وميليشيات الفوضى تحت مظلة ما يسمى حكومة الوفاق التي كانت آخر حلقاتها اليائسة قطع الطاقة الكهربائية عن مدينة بحجم ترهونة واستهداف امداداتها من الغذاء والدواء والوقود.

المجلس وفي بياناً له تلقت المرصد نسخة منه قال:”إن هذه الممارسات تتنافى وتعاليم شريعتنا الغراء والقيم الأخلاقية والإنسانية بتعريض سلامة وحياة مئات الآلاف من السكان المدنيين للخطر وبما يعطل منشآت حيوية للتوقف،في ظل الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا”.

وأضاف:”فإننا نلفت نظر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية في ليبيا”.

وتابع:”إذ يشكل القطع المتعمد للكهرباء عن مدينة ترهونة وامدادات الغذاء والدواء والوقود انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الاضافيان لعام 1977″.

وأكمل البيان:” تعد هذه الأفعال أعمالا موجهة للسكان المدنيين مخالفة لمبدا التمييز ومنع إيذاء السكان المدنيين والأضرار بالاعيان المدنية وتقع هذه الأفعال المتعمدة تحت خانة العقاب الجماعي المحظورة المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 ويشكل إيقاف إمداد الكهرباء انتهاكا لحظر تعطل المنشئات الحيوية التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مهما كان الباعث  المادة 54 (2) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977″.

وإستطرد:”مثل قطع إمدادات الغذاء والوقود استهدافا لحياة السكان المدنيين ويشكل خطرا على سلامتهم وحياتهم بما يخالف تدابير منع الأذى عن السكان المدنيين (المادة 57،58) وتعد هذه الأفعال تحت طائلة قانون العقوبات الليبي الذي يمنع الاعتداء على السلامة العامة وتعطيل منشآت إنتاج وتوزيع الكهرباء(مادة 301)”.

مجلس مشايخ وأعيان ترهونة إختتم بالقول:”إن كل ما سبق يدعونا إلى التشديد على إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لتحديد مرتكبي هذه الأفعال الاجرامية، وتقديمهم للعدالة لشروعهم في ارتكاب أفعال تقع ضمن جرائم الحرب”،مؤكد أن سلامة المدنيين والمنشآت المدنية وأرواح الآمنين خط أحمر ولن تمر هذه الأفعال دون حساب.

 

 

.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لماذا مشايخ والأعيان العار لا يكونوا صادقين مع مدينتهم واهلهم يتم أخبارهم من الذي خرق الوعود والتعهدات من الذي وقع سنة 2018 الاتفاقيات طرابلس بعدم الاعتداء لما كان اسمه ميلشيا اللواء السابع تحول فجأة غير اسمه اللواء التاسع شارك في العدوان على طرابلس مع المتمرد حفتر كل القبائل المنطقة الغربية أعلنت ترهونة متمردة بدأت العدوان والحرب وخرقت الوعود انتم تعرفون مصير خيانة العهود في العرف القبائل ماهو مصيره جنيتم على أنفسكم جنتيم على ترهونة بسبب الانتهازية والجشع تدفعوا تمنها كل المنطقة الغربية الان تدعم حكومة الوفاق إلا ترهونة تغرد خارج سرب لماذا ترهوني ثقيل الفهم يفكر بالعقلية والمنطق الحمير ليبيا كلها تعرف حفتر هزم فشل قاعدته في الوطية يوجد قادة جيشه المحاصرين إلا ترهونة مازال تعتبر حفتر منتصر

    رد

  • صبرا ال ترهونة وصبراته فان الله معكما ارسل الكورونا الى ارض الدعارة التركية والدول الكبرى التى تتستر على جرائهم وتفرض على ليبيا امعة يحكمها مرفوض شعبيا ومن ينكر رسل الله لتعذيب المجرمين لم يقرأ القرآن قال تعالى :-
    فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (133)
    واليوم يرسل لهم جائحة الكورونا ايات ارسلها الله عرفا اى ممتابعة وتعصف بهم عصفا اكبر حاملتى طائرات روزفلت الامربكية وشارل ديجول الفرنسية شاركت فى اسقاط صدام وتدمير ليبيا ولم يقتل اويصاب منهم احد الان قتلى واصابات عديدة منهم بفضل الكورونا التى تنتشر نشرا وتفرق بين المدن والقرى والدول فرقا كل هذا ورد فى القرأن الكريم قال تعالى ؛-
    وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7)
    وهناك من يستشهد بقوله تعالى سنريهم اياتنا فى الافاق وفى انفسهم … وان الكورونا من الايات فى النفس ..باهى وماهى اية الافاق مذكورة ايضا فى القران اية الدخان من افاق السماء واصعب من الكورونا يخنق الناس قال تعالى :-
    الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أي انتظر لمجازاتهم ذلك اليوم الهائل، ولا يستعمل (الارتقاب) إلا في أمر مكروه.

    رد