كورييري ديلا سيرا: مهرب البشر “العمو” يعود من جديد بعد إستعادة السراج السيطرة على الساحل الليبي

ليبيا – قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية إن مهرب البشر أحمد الدباشي والمعروف باسم “العمو” عاد من جديد بعد استعادة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج السيطرة على أراضي جديدة.

كورييري ديلا سيرا أوضحت بحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الخميس أن “العمو” ملك المتاجرين بالبشر ومهرب النفط والمجرم المطلوب من الأمم المتحدة والمدعي العام في طرابلس إختفى منذ بدء عملية الجيش الوطني على العاصمة طرابلس.

وأضافت الصحيفة :”بحسب مصادر رسمية، كان العمو في السجن حيث اعتقل بعد الكشف الذي تداول بين المتعاونين السريين لحكومة طرابلس بقيادة السراج فيما اختفى بعد قصة غامضة تتعلق بنحو 5 ملايين دولار كان من الممكن دفعها له حتى من المخابرات الإيطالية حتى يتمكن من المساعدة في إيقاف انطلاق القوارب التي كان يدعمها دائمًا”.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوم الأربعاء الماضي مع هجوم السراج المضاد على صبراتة وصرمان وإطلاق سراح 400 سجين خطير عاد العمو وهو الشخص الذي تفاخر بعلاقاته بكبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية وهو ما نفاه وزير الداخلية السابق ماركو مينيتي.

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