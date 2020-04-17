العقوري يبحث مع رئيس مفوضية شؤون اللاجئين برامج المفوضية في ليبيا

ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا التابعة للأمم المتحدة جان بول.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب ناقش الطرفان برامج الدعم التي تقدمها المفوضية لللاجئين والنازحين في ليبيا وأبرز العراقيل التي تواجهها كما تم بحث سبل التعاون المشترك لإنجاح تلك البرامج.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام لجنة الخارجية بملف الهجرة والحرص على توفير ظروف صحية مناسبة لمراكز ايواء المهاجرين في ظل أزمة الكورونا ( كوفيد 19) باعتبار نزلاء تلك المراكز أحد الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى اهتمام خاص في هذه الفترة وكذلك لمتابعة ملف النازحين و الدعم المقدم لهم من المفوضية.

وبدوره،جدد العقوري شكره وتقديره للمفوضية والعاملين بها على مجهوداتهم المبذولة وحرص لجنة الخارجية على تسهيل عمل المفوضية تقديرا لأهمية برامجها في هذه الفترة .

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