تواصل حملة” وعيك سلامتك “في مدينة نالوت

بدعم من منظمة مبادرة التغيير السلمي، نظم فريق الشراكة المجتمعية نالوت أمس حملة تحت شعار “وعيك سلامتك” لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد لرجال الأمن داخل الحدود الإدارية لبلدية نالوت والعمالة الأجنبية والوافدة المقيمة بالمدينة.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / المشهد
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