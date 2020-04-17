«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في ليبيا

دعا الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل، في تصريحات من جنيف الجمعة، جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام الفوري بوقف إنساني لإطلاق النار، مشيرا إلى تصاعد الأعمال العدائية على الرغم من النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار حول العالم في هذه الأيام العصيبة التي يشهدها العالم مع تفشي كوفيد-19.

وأشار كولفيل إلى تعرّض مستشفى الخضراء في طرابلس في ثلاث مناسبات منفصلة (من 6 -10 أبريل) إلى هجوم بالصواريخ، وهو المستشفى المخصص للتعامل مع الجائحة، وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم. كما أدّى القتال المكثف على طول الساحل الغربي خلال الأسبوع الماضي إلى تعليق خدمات أربعة مستشفيات في صبراتة وصرمان الواقعتين غرب طرابلس.

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ بداية العام 2020 وحتى 31 آذار/مارس، 131 إصابة لحقت بالمدنيين (64 وفاة و67 إصابة بجراح)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 45% في الإصابات التي لحقت بالمدنيين مقارنة مع الأشهر الثلاثة التي سبقتها.

وقال كولفيل: “تُعدّ الهجمات العشوائية واستهداف المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، واعتمادا على الظروف، قد ترقى إلى جرائم حرب.”

وبحسب المنظمات الإنسانية، يعاني النظام الصحي في ليبيا من ضغط متزايد ونقص في الموارد، ويضع مؤشر الأمن الصحي العالمي ليبيا بين 27 دولة من أصل 195 “الأكثر عرضة لتفشي الأمراض الناشئة.”

وقال الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إنه في حين لاقت التقارير التي أفادت بإطلاق سراح أكثر من 1،600 سجين في ليبيا ترحيبا، إلا أن السلطات فشلت في إرفاق النساء والأطفال في قائمة الإجراءات الموضوعة لتخفيف الأعداد في السجون ومرافق التوقيف، وهو ما يبعث على القلق. وقال: “نشعر بالقلق لأن عددا قليلا من النساء والأطفال فقط قد تم إطلاق سراحهم. وفي حين لا نعرف العدد الدقيق لأعداد النساء الموقوفات، ولكن تشير التقديرات إلى وجود 500 سيدة في السجون.”

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه بحسب معطيات الحكومة فإنّ نحو 1،500 شخص محتجز في 11 مديرية تديرها الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو أدنى رقم تشهده ليبيا منذ أكتوبر 2019.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، غادر ما لا يقلّ عن 800 شخص ليبيا في محاولة للعبور إلى أوروبا، وأعيد من بين هؤلاء نحو 400 شخص، وتم احتجاز 200 منهم على الأقل في مراكز غير رسمية أو أنهم الآن في عداد المفقودين.

وقال كولفيل: “يجب إطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين واللاجئين الموجودين في مراكز التوقيف في ليبيا بشكل عاجل، أخذا بعين الاعتبار تفشي كوفيد-19، والاكتظاظ في مراكز التوقيف ونقص الرعاية الصحية المناسبة في تلك المرافق.”