وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية تُطلقان برنامج “اتصل نحنُ نسمعك” لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 17 أبريل 2020 (وال)- كشف مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بوزارة التعليم في الحكومة الليبية الدكتور نادية البكوش، عن إطلاق برنامج “اتصِل نحنُ نسمعك”؛ ضمن فعاليات الحملة الوطنية التي أطلقتها إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بالوزارة.

وقالت الدكتور نادية البكوش إن البرنامج عبارة عن “خط ساخن”، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت البكوش وهي رئيسة المُنظمة الليبية للإرشاد والعلاج النفسي، وعضو اللجنة الدولية لحقوق الإنسان – مكتب ليبيا، أن الشعور بالخوف والقلق الناجم عن انتشار فيروس “كورونا”، هو أمر طبيعي خلال هذه الفترة، لكن ينبغي التغلب عليه تجنبًا لأية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة خاصة للأطفال وكبار السن.

وأشارت البكوش إلى أن البرنامج “اتصِل نحنُ نسمعك”؛ أطلق تحت شعار “بيتك هو الأمان لك ولأسرتك ولمجتمعك .. خليك في بيت”، يقوم من خلاله أعضاء هذا الفريق بالرد على المُتصلين حسب تواصلهم بأرقامهم المُرفقة .

وأوضحت البكوش أن أعضاء الفريق تم تقسيمهم إلى ثلاث فرق هي: فريق الدعم والإرشاد النفسي، وفريق الدعم الاجتماعي والنفسي لأسر الأطفال ذوي الفئات الخاصة، وفريق الدعم الاجتماعي والإرشاد الأسري .

وذكرت البكوش أن البرنامج يستهدف شرائح المجتمع كافة، من الأطفال والشباب والنساء والرجال والمُسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على دعم استقرار وآمان الحياة الأسرية، من خلال رفع وعي وقدرة أفراد المجتمع، للتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية التي طرأت على الأسر أثناء هذه الأزمة بطريقة إيجابية، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على صحة المجتمع ووقايته، وتعزيز بقائهم في بيوتهم مع الحرص التام لسرية هويتهم، ومساعدة فورية لتقديم خدمة الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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