السوكني: السراج سيعلن ساعة الصفر قريبا

أعلن مدير مركز الإعلام الجديد الموالي لحكومة “فائز السراج” المدعو “نبيل السوكني”، الداعم للمليشيات المسلحة في طرابلس، اليوم الجمعة، عن اقتراب حسم المعارك في العاصمة الليبية.

وطالب السوكني من متابعيه في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” بالانتظار وترقب ساعة الصفر الأولى والوحيدة التي سيعلنها من وصفه بـ”القائد الأعلى” فائز السراج، في الوقت والزمن المحدد لها، على حد قوله.

وكانت مليشيات السراج خرقت الهدنة الإنسانية التي وافقت عليها القوات المسلحة العربية الليبية وفقا لشروطها، وذلك بإعلانها شن عملية عسكرية أسمتها “عاصفة السلام” في مارس الماضي، قصفت خلالها منازل المواطنين المدنيين في ترهونة وشحنات الغذاء والدواء للمدن الغربية والجنوبية إضافة إلى محاولة فاشلة للهجوم على قاعدة الوطية، أفقدت تلك المليشيات مدينتي رقدالين والجميل.

وفي فجر الاثنين الماضي استهدف الطيران التركي المسير بإسناد بحري تركي أيضا المدن الليبية الساحلية، وتزامن ذلك مع هجوم شنته مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش بينها “مجلس شورى بنغازي”، بمعاونة مرتزقة سوريين وتشاديين تحت إمرة المليشياوي أسامة جويلي، وقامت بإحاق وتدمير وسرقة مكاتب المؤسسات العامة للدولة.

وعلى مدى الأيام الماضية، واصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.