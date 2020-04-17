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السوكني: السراج سيعلن ساعة الصفر قريبا

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مدير مركز الإعلام الجديد الموالي لحكومة “فائز السراج” المدعو “نبيل السوكني”، الداعم للمليشيات المسلحة في طرابلس، اليوم الجمعة، عن اقتراب حسم المعارك في العاصمة الليبية.

وطالب السوكني من متابعيه في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” بالانتظار وترقب ساعة الصفر الأولى والوحيدة التي سيعلنها من وصفه بـ”القائد الأعلى” فائز السراج، في الوقت والزمن المحدد لها، على حد قوله.

وكانت مليشيات السراج خرقت الهدنة الإنسانية التي وافقت عليها القوات المسلحة العربية الليبية وفقا لشروطها، وذلك بإعلانها شن عملية عسكرية أسمتها “عاصفة السلام” في مارس الماضي، قصفت خلالها منازل المواطنين المدنيين في ترهونة وشحنات الغذاء والدواء للمدن الغربية والجنوبية إضافة إلى محاولة فاشلة للهجوم على قاعدة الوطية، أفقدت تلك المليشيات مدينتي رقدالين والجميل.

وفي فجر الاثنين الماضي استهدف الطيران التركي المسير بإسناد بحري تركي أيضا المدن الليبية الساحلية، وتزامن ذلك مع هجوم شنته مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش بينها “مجلس شورى بنغازي”، بمعاونة مرتزقة سوريين وتشاديين تحت إمرة المليشياوي أسامة جويلي، وقامت بإحاق وتدمير وسرقة مكاتب المؤسسات العامة للدولة.

وعلى مدى الأيام الماضية، واصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

 

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المليشيات المسلحة طرابلس فائز السراج نبيل السوكني

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صحيفة الساعة 24

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  • باى صفة ياحمار اذا كان حتى الخوان قالوا انه غير شرعى وفاسد ويستحق دخول السجن وساعة الصفر ليست فى يد عبيد السلطان الذى ينتظر ساعة الصفر القريبة لتقدم الجيش المصرى لدعم الجيش الوطنى وقتها سيفر الاتراك ويصبح الخوان صفر مثل خوان مصر والسودان عبرة لكل من يتعشم فى اردوغان فهو كلب مسعور يمسكه ترامب من ذيله ويوجه الى المكان المطلوب لكى يتدخل الامريكان لغنم الفريسة وطرد الكلب كما حدث عدة مرات فى شمال سوريا حيث سيطر الامريكان على نفط سوريا وتركوا الحدود لتركيا وروسيا وكما فى قضية خاششقى ظل ينبح وتدخل ترامب وعقد صفقة القرن مع السعودية والان دور اردوغان يقترب من النهاية بالدفع بالدواعش والقاعدة الى غرب ليبيا بكثافة حتى يتدخل الامريكان لضربهم واقامة قاعدة فى ليبيا والدليل على ذلك ما يتردد عن وصول طائرتى شحن امريكية الى بنغازى وعدم مقاومة الجيش الدفع بالدواعش هناك على الاقل بقصف معتيقة بالمدفعية والارتال المتقدمة بالطائرات المقاتلة والتركيز فقط على قاعدة الوطية الحصينة

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