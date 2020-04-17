كهرباء بنغازي تبحث سبل حل مشاكل شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية بأسرع وقت قبل دخول الصيف

ليبيا – عُقد في مقر الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء بمدينة بنغازي اجتماع ترأسه رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية فخري المسماري.

المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة قال بحسب وكالة “الأنباء” التابعة للحكومة الليبية إن الاجتماع حضره عوض البدري المدير التنفيذي للشركة العامه للكهرباء وعبدالعاطي العقيب مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل ورافع قادر بوه مساعد مدير عام الانتاج الشرقية والمستشار سعد البدري المستشار القانوني للهيئة العامة للكهرباء .

وناقش رئيس الهيئة مع الحاضرين أوضاع محطات الإنتاج والمشاكل التي تعاني منها بعض الواحدات في تلك المحطات وكيفية وضع الحلول العاجلة من حيث الصيانات والعمرات التي سيتم البدأ فيها الأمر الذي يسهم في استقرار تلك الواحدات والوصول إلى أعلي كفاءة في عملها.

كما اطلع الحضور رئيس الهيئة على أوضاع الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية وأبرز المشاكل التي تعاني منها.

ودوره، أصدر المسماري تعليماته وبشكل عاجل بضرورة حل تلك المشاكل بأسرع وقت ممكن قبل دخول فصل الصيف حتى تصل الكهرباء للمواطن دون انقطاع.

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