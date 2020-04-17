بتر قدم «زياد بلعم» خلال جراحة بأحد مستشفيات «اسطنبول»

علمت “الساعة 24” من مصادرها، أن الإرهابي زياد بلعم خضع لجراحة في مشفى “مديكانا افجلار ” في اسطنبول صباح اليوم، لبتر إحدى قدميه، بعد اصابة بالغة خلال مواجهات ضد الجيش في عين زارة 18 مارس الماضي.

وسبق أن أكدت مصادر مطلعة لـ«الساعة24»، أن قيادات المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج نقلت الإرهابي زياد بلعم على متن طائرة خاصة إلى مدينة إسطنبول التركية لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة بالغة خلال قتاله في صفوف المليشيات ضد الجيش الليبي في محور عين زارة.

وأُصيب الإرهابي زياد بلعم، إصابة بالغة الخطورة، أثناء قتاله الجيش الوطني الليبي ضمن صفوف مليشيات “حكومة الوفاق” ظهر اليوم بمحور عين زارة، حيث قالت مصادر طبية لـ”الساعة 24″ إن “بلعم” مصاب ببتر في الساق، ونزيف حاد في المعدة.

أضافت المصادر أن “بلعم” جرى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة طرابلس، وأن هناك محاولات حالية من أجل نقله بشكل عاجل للعلاج في تركيا غير أن عدم وجود طيران خاص أو رحلات جوية يحولان دون ذلك.

وتلقت مليشيات “حكومة الوفاق” ضربة قوية بإصابة “بلعم”، في محور عين زارة، حيث كان يقود إحدى المجموعات المسلحة ضمن مليشيات “السراج”.