لجنة الخارجية النيابية تدين الأعمال الإنتقامية وإنتهاكات حقوق الإنسان في مدينتي صرمان وصبراتة

ليبيا – دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الجمعة الأعمال الانتقامية البشعة التي شملت القتل والتمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو التي تعرض لها المدنيين في مدينتي صرمان و صبراتة غرب مدينة طرابلس على يد ميلشيات خارجة عن القانون.

اللجنة أعربت في بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر متطرفة ضمن تلك الميلشيات، مشدده على أن هذه الأعمال الهمجية تشكل انتهاكات جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

واستنكرت اللجنة الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانوني، محذرة من مغبة وجود عناصر إرهابية وذوي سوابق من ضمن السجناء.

لجنة الشؤون النيابية أكدت في ختام بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال وجلبهم للعدالة.

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