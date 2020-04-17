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حسني بي: خارجية الوفاق كارثة اقتصادية ومخصصاتها تكفي لبناء برج خليفة كل سنة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر رجل الأعمال الليبي حسني بي إنفاق حكومة فائز السراج ميزانية 700 مليون دينار على وزارة الخارجية، بالنظر إلى أعمالها.

وقال بي في تدوينة على موقع “فيسبوك” اليوم الجمعة إن “الخارجية الليبية تكلفتها 1.8 مليار دولار سنويا”، لافتا إلى أن هذه الميزانية تكفي لبناء برج خليفة بدبي كل سنة، على حد قوله.

وأوضح رجل الأعمال أن ميزانية وزارة الخارجية تقدر بـ700 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوظيفة بهذه الوزارة أصبحت جوهرة الغنائم ويتصارع من أجلها المتصارعون وهي أحد أسباب الاقتتال الجاري، مؤكدا أنها كارثة اقتصادية بالفوائد الوظيفية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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