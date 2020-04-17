باشاآغا يصدر تعليمات بإحالة خالد الطبيب للنيابة العامة بتهمة ” تضليل الرأي العام “

ليبيا – طالب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا مدير مديرية أمن طرابلس بالتحقيق مع خالد الطبيب المسؤول الإعلامي السابق بحكومة خليفة الغويل الموازية.

وقال باشاآغا في الكتاب الذي أرسله إلى مدير أمن طرابلس عبر مدير مكتبه بتاريخ 15 مارس 2020 أن الطبيب قد نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صفحة مستند ممهور بتوقيع مدير الإدارة المالية بالوزارة مدعياً به بأن الوزارة قد قامت بصرف مبلغ مالي لصالح شركة الفياح وإدعى أن الشركة مجهولة الهوية ، وإن الموضوع مرتبط بالفساد .

وأضاف باشاآغا : ” ولكون إدعائه باطلاً حيث لم يتم صرف أي مبلغ للشركة وإنما تعليتة ، وإن الشركة المشار إليها أعلاه مملوكةلصندوق الرعاية الإجتماعية للوزارة، وليست شركة خاصة كما أدعي المعني ” .

واتهم باشاآغا الطبيب بنشر مقطع فيديو ظهر فيه شخص تم إخفاء ملامح وجهه ؛ ويرتدي ملابس شرطة وبرتبة ملازم أول قام بتحريض العاملين بالوزارة ؛ وبتضليل الرأي العام في عدة مجالات أمنية .

وبموجب هذا الكاتب ، وجه باشاآغا تعليماته إلى مدير أمن طرابلس تقضي بالتحقيق في الواقعة والإدعاء الكاذب وتضليل الرأي العام ،وكذلك نشر مستند رسمي ، ومعرفة كيفية الحصول عليه ، مع إتخاذ الإجراء القانوني وفق قانون الإجراءات الجنائية وتتبعه جنائيًا وإحالته على النيابة العامة وفق الإختصاص المكاني.

جدير بالذكر أن باشاآغا قد اتخذ ذات الإجراء مع كل من ناصر عمّار آمر القوة المساندة طرابلس بتهمة انتحال الصفحة ومع الملازم مصطفى اخليل الذي ينتحل صفة عقيد بالجيش الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية