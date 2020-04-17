الجيش يسقط 3 طائرات تركية مسيرة تابعة للوفاق

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الجمعة إنه أسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات الوفاق، إحداهما في وادي دينار والأخرى ما بين منطقة تينناي ونسمة، أثناء محاولتهما استهداف الاحتياجات الخاصة بالمناطق من مواد غذائية ووقود ووسائل تموين، إضافة لاستهداف نقاط الحراسة والبوابات الأمنية التابعة للجيش بحسب ما أعلنته غرفة عمليات الكرامة.

كما أضاف المركز خلال إيجاز للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات المُسلحة خلال الساعات الماضية، نشره عبر منصاته الإلكترونية، عن إسقاط طائرة مُسيّرة تركية ثالثة عبر منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني التي استهدفتها أثناء محاولتها الإغارة على مواقع للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة، وقامت بإسقاطها في مدينة ترهونة.

يشار إلى أن محاور منطقة الرملة، شهدت مواجهات اليوم الجمعة حيث دارت معارك شرسة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، ولم تُسفر الاشتباكات المسلحة حتى اللحظة عن تقدمات تذكر لأي طرف، ولكنها عنيفة حيث استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة، وتأتي هذه المناوشات بعد أيام من هجوم لقوات الوفاق على مناطق الساحل الغربي لتستحوذ على صبراتة وصرمان بعد استهداف الطيران المسير لتمركزات الجيش الوطني في تلك المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية