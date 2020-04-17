حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بالغريفة

قام مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي الغريفة بجولة تفتيشية على المخابز ومحال بيع اللحوم، وتم ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولم يتهاون أعضاء المكتب رفقة رجال الحرس البلدي مع المخالفين تجاه هذا الأمر من خلال جولة تفتيشية طالت عددا من المخابز والسلخانات لمعرفة مدى التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية، حيث إن صحة المواطن وسلامة غذائه من الأولويات التي يعمل عليها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ربوع ليبيا.

وتم خلال هذه الجولة ضبط عدة مخالفات تمثلت في عدم الاهتمام بالنظافة وسوء تخزين اللحوم، إضافة لعدم وجود بطاقات صحية وأذونات لمزاولة المهنة لدى البعض، ما دعا مكتب الرقابة لاستدعاء المخالفين للبت في أمرهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويهدف تكثيف الجهود خلال هذه الفترة الصحية الحرجة واقتراب حلول شهر رمضان لخلق بيئة أكثر نظافة داخل المحال التجارية التي تعد المركز الأساس لصحة المواطن.

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