ارتفاع جنوني في اسعار الخضروات واللحوم بعد جائحة كورونا في طرابلس

يعاني المواطن الليبي أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة في البلاد خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية .

فقد شهدت الأسواق والمحال التجارية غلاء فاحش في اسعار المواد الغذائية والسلع التموينية مثل الطماطم والزيت والحليب والسكر وكذلك الخضروات والفواكه وأيضا منتجات النسيم والعصائر ذات الصناعة المحلية

كذلك أسعار اللحوم بجميع أنواعها ارتفعت ارتفاع جنوني وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا في دول العالم وإعلان حظر التجول في البلاد .

وقد اشتكى عدد من المواطنين البسطاء الذين يقطنون الأحياء السكنية في طرابلس وخاصة من ذوي الدخل المحدود من الغلاء الفاحش في اسعار السلع الغذائية وعدم مقدرتهم على الشراء خاصة في ظل أزمة السيولة وانعدام توفرها في معظم المصارف وتأخر صرف المرتبات لثلاثة أشهر .

وبيّن هؤلاء المواطنين لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل لا يطاق بعد ازمة كورونا بحيث تحجج أصحاب الاسواق والمحال وخاصة تجار الجملة بقلة المخزون من السلع والتأخر في عملية استيرادها بسبب انشغال الدول الموردة بالأزمة التي تشهدها نتيجة تفشي فيروس كورونا وكذلك توقف الاعتمادات المصرفية للشركات الموردة للسلع الغذائية وتأخر الجهات المسؤولة في الدولة على إيجاد حلول عاجلة لتجنيب المواطن مزيدا من المعاناة.

كما استنكر بعض المواطنين زيادة الأسعار في بعض المواد المصنعة محليا مثل منتجات النسيم والعصائر مثل عصير جودي والمزرعة والحليب الذي وصل سعر بعض منه إلى 4 و5 دينار وكذلك اللحوم والارتفاع المذهل فيها التي وصل فيها الكيلو جرام إلى أكثر من 50 دينار للحوم الضأن الوطني والدواجن التي فاقت عن 13 دينار وغيرها من اللحوم والتي لا يستطيع المواطن البسيط وخاصة أرباب الأسر محدودي الدخل شراؤها في ظل هذا الغلا وعدم قيام الدولة بوضع خطة أو آلية واضحة المعالم لمساعدة الأسر خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد وخاصة مع قرب شهر رمضان الكريم لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين الذين يجدون صعوبة في توفير حاجياتهم اليومية خاصة الغذائية منها بسبب نقص السلع وتضاعف أسعارها خلال شهر رمضان .

ورأى مواطنين آخرين أن اغلب التجار يستغلون نقص في السلع الغذائية وغيرها في زيادة أسعارها واعتبارها فرصة للربح خاصة في بعض المناسبات وكذلك استغلال الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد في مجابهة فيروس كورونا وما تشهده من ظروف أمنية واقتصادية يدفع ثمنها المواطن في غياب تام لمؤسسات الدولة التي يقع عليها مسؤولية توفير كل ما يحتاجه من متطلبات المعيشة.

وفيما يلي مقارنة لاسعار بعض السلع الغذائية قبل وبعد اعلان حضر التجول وجائحة كورونا

– الكسكسي كان يباع للمستهلك بسعر 3.5 وارتفع الان ليصل مابين 7 و 8 دينار

– الطماطم كان يباع للمستهلك بسعر 2 وارتفع الان ليصل الى 3.5 دينار للعلبة

– الزيت كان يباع بسعر 5 دينار وارتفع الان ليصل الى 7 دينار

الدقيق كان يباع بسعر 2 دينار للكيلو وارتفع الان ليصل الى 3.5 دينار

– السكر كان يباع بسعر 1.5 دينار وارتفع الان ليصل الى 3.5 دينار

– السميد كان يباع بسعر 2 دينار وارتفع الان ليصل الى 4.5 دينار

– المكرونة كان يباع بسعر 1 دينار وارتفع الان ليصل الى 2.5 دينار

– جبنة الشيدر البيتزا كات تباع بسعر 17 دينار وارتفعت الان لتصل الى 35 دينار

– جبنة شرائح كانت تباع بسعر 2.5 دينار وارتفعت الان لتصل الى 6 دينار

– حليب جودي المعقم انتاج محلي الوطني الجودي كان يباع بسعر 3دينار وارتفع الان ليصل الى 6 دينار

– حليب النسيم كان يباع بسعر 3.25 دينار وارتفع الان ليصل الى 5 دينار

– زبادي النسيم كان يباع بسعر 0.35 دينار وارتفع الان ليصل الى 0.50 دينار

– عصير النسيم كان يباع بسعر 3 دينار وارتفع الان ليصل الى 4 دينار

– جميع العصائر اصبحت ب4 دينار بعد ما كانت ب3 دينار

– اللحوم المجمدة دجاج من كان يباع بسعر 9 دينار وارتفع الان ليصل الى 15 دينار

لحم الضأن الوطني كان يباع بسعر 37 دينار وارتفع الان ليصل الى 50 دينار

– لحم البقر والابل كان يباع بسعر 35 دينار وارتفع الان ليصل الى 47 دينار

– الخضروات نسبة الزيادة تجاوزت ال 60%