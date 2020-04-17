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الإعلام الحربي : دفاعات الجيش تقتنص 3 طائرات مسيرة تركية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابع للقوات المسلحة الليبية إيجازاً صحفياً للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات المُسلحة خلال الساعات الماضية والتي أسقطت من خلالها ثلاث طائرات تركية مُسيّرة .

ووقالت الشعبة إن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقعٍ للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة وقامت بإسقاطها في مدينة ترهونة .

وأضافت أن منصات الدفاع الجوي استهدفت فجر اليوم الجمعة طائرة تركية مُسيّرة بعد أن حاولت الإغارة على آليات تابعة للقوات المُسلحة في منطقة نسمة بالقرب من مدينة بني وليد وتقوم بإسقاطها .

وبينت أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية ثالثة مساء اليوم الجمعة في منطقة وادي الدينار – حاولت الإغارة على آليات تتبع القوات المُسلحة .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • المضحك انها سقطت وهى تحمل الصوايخ مما يدل على اسقاطها مبكرا وقبل ات تصل الى اهدافها واتمنى ان يستفيد الجيش من هذه الطائرات وفك اسرارها بواسطة خبراء من الجيش المصرى لدراسة انظمة توجيها وامكانية التشويش عليها واسقاطها الكترونيا سليمة والاستفتادة منها بعد ذلك فى اعادة توجيها لضرب المواقع التى انطلقت منها حتى يعيشوا فى رعب

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