رئيسا لجنة الخارجية وبعثة شؤون اللاجئين يبحثان برامج المفوضية في ليبيا

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم، اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا جان بول، ناقش فيه برامج الدعم التي تقدمها المفوضية للاجئين والنازحين في ليبيا، وأبرز العراقيل التي تواجهها، وسبل التعاون المشترك لإنجاح تلك البرامج.

وأوضح العقوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام لجنة الخارجية بملف الهجرة والحرص على توفير ظروف صحية مناسبة لمراكز إيواء المهاجرين في ظل أزمة كورونا، باعتبار نزلاء تلك المراكز إحدى الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى اهتمام خاص في هذه الفترة، وكذلك لمتابعة ملف النازحين والدعم المقدم لهم من المفوضية.

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