لجنة الخارجية: ندين أعمال المليشيات الانتقامية في مدن غرب طرابلس

أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب اليوم ما وصفتها بالأعمال الانتقامية البشعة التي تعرض لها المدنيون في مدينتي صرمان وصبراتة على يد المليشيات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وجلبهم للعدالة.

الخارجية أعربت في بيان لها عن قلقها من التقارير التي تتحدث عن وجود عناصر متطرفة ضمن تلك المليشيات، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما استنكرت اللجنة الاعتداء على المؤسسات وإحراق الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق مئات السجناء بشكل غير قانوني، محذرة من مغبة أن يكون من ضمن السجناء عناصر إرهابية ومجرمون ذوو سوابق خطيرة.

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