في 24 ساعة 4 طائرات.. الجيش ينظف سماء ليبيا من التلوث التركي

تمكنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية من إسقاط 4 طائرة تركية مسيرة في أقل من 24 ساعة، محبطةً محاولاتها في استهداف منازل المواطنين المدنيين بمدينتي ترهونة وبني وليد.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي في إيجاز لها مساء اليوم الجمعة إسقاط طائرة تركية مسيرة “بيرقدار” أثناء تحليقها في سماء مدينة ترهونة، من قبل الدفاعات الجوية لدى القوات المسلحة الليبية.

وسبق ذلك إسقاط 3 طائرات تركية الصنع من الطراز نفسه، كانت جميعها محملة بصواريخ استعدادا لضرب أهدافها، الأولى منها سقطت فجرا في نسمة جنوب بني وليد، والثانية في وادي دينار في ضواحي بني وليد، والثالثة بتينياي في بني وليد.

وتسبب سقوط الطائرات المسيرة تركية الصنع في خيبة أمل للمليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج خلال محاولاتها كسر حائط الصد الدفاعي بالجيش الليبي الذي باتت “بيرقدار” بالنسبة له هدفا سهل اصطياده.

وعادة ما يسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الليبيون من أعداد الطائرات المسيرة التركية التي يسقطها الجيش الليبي كالذباب، حتى أنهم أطلقوا عليها اسم “فردوس”، ودشنوا سابقا هاشتاج بهذا الاسم “#فردوس_التركية”.

ولا تحظى الأسلحة تركية الصنع بفرصة النجاح أمام الجيش الليبي، إذ باتت سيئة السمعة، وعلى رأسها مدرعة “كيربي” التي أطلق عليها الليبيون اسم”لميس”، في سخرية من قدراتها التي على أساسها أغرت أنقرة فائز السراج لشرائها من أجل إيقاف تقدم الجيش الليبي في العاصمة، وفي النهاية سقطت واحدة تلو الأخرى في يد القوات المسلحة العربية الليبية.

وتحلم المليشيات الإرهابية وقادة الغزو التركي في اقتحام بني وليد و”ترهونة المجاهدة”، على غرار ما حدث للمدن الساحلية الغربية، إذ استهدف الطيران التركي المسير بإسناد بحري تركي أيضا، فجر الاثنين الماضي المدن الليبية الساحلية، وتزامن ذلك مع هجوم شنته مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش بينها “مجلس شورى بنغازي”، بمعاونة مرتزقة سوريين وتشاديين تحت إمرة المليشياوي أسامة جويلي، وقامت بإحاق وتدمير وسرقة مكاتب المؤسسات العامة للدولة.

وعلى مدى الأيام الماضية، واصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.