الكويتي ناصر الدويلة: ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق

عبر العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة عن أمنيته في سقوط مدينة ترهونة في أيدي الغزاة الأتراك ومعاونيهم من المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والإرهابيين والمرتزقة الأجانب.

وقال السياسي الكويتي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه بموقع “تويتر”: “ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق، فيا وجهاء المدينتين لا يغرنكم الشيطان ويدمر مدنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا”.

وواصل الدويلة الذي سبق اعتقاله في الكويت لتهجمه على دول الخليج من أجل قطر، تغريدته بالهجوم على القائد العام للجيش الليبي، زاعما: “الحق مع إخوانكم في طرابلس، والشيطان مع البرغوث (المشير أركان حرب خليفة) حفتر عميل الصهيونية والاستعمار، وسينتصر الحق ويزهق الباطل، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم وتشردوا أبناءكم والسلامة غنيمة”.

وتحلم المليشيات الإرهابية وقادة الغزو التركي في اقتحام بني وليد و”ترهونة المجاهدة”، على غرار ما حدث للمدن الساحلية الغربية، إذ استهدف الطيران التركي المسير بإسناد بحري تركي أيضا، فجر الاثنين الماضي المدن الليبية الساحلية، وتزامن ذلك مع هجوم شنته مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش بينها “مجلس شورى بنغازي”، بمعاونة مرتزقة سوريين وتشاديين تحت إمرة المليشياوي أسامة جويلي، وقامت بإحاق وتدمير وسرقة مكاتب المؤسسات العامة للدولة.

وعلى مدى الأيام الماضية، واصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

وتمكنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية من إسقاط 4 طائرة تركية مسيرة في أقل من 24 ساعة، محبطةً محاولاتها في استهداف منازل المواطنين المدنيين بمدينتي ترهونة وبني وليد.