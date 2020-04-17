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الكويتي ناصر الدويلة: ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة عن أمنيته في سقوط مدينة ترهونة في أيدي الغزاة الأتراك ومعاونيهم من المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج والإرهابيين والمرتزقة الأجانب.

وقال السياسي الكويتي في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه بموقع “تويتر”: “ستسقط ترهونة وبني وليد بأسرع من ومضة البرق، فيا وجهاء المدينتين لا يغرنكم الشيطان ويدمر مدنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا”.

وواصل الدويلة الذي سبق اعتقاله في الكويت لتهجمه على دول الخليج من أجل قطر، تغريدته بالهجوم على القائد العام للجيش الليبي، زاعما: “الحق مع إخوانكم في طرابلس، والشيطان مع البرغوث (المشير أركان حرب خليفة) حفتر عميل الصهيونية والاستعمار، وسينتصر الحق ويزهق الباطل، لا تخربوا بيوتكم بأيديكم وتشردوا أبناءكم والسلامة غنيمة”.

وتحلم المليشيات الإرهابية وقادة الغزو التركي في اقتحام بني وليد و”ترهونة المجاهدة”، على غرار ما حدث للمدن الساحلية الغربية، إذ استهدف الطيران التركي المسير بإسناد بحري تركي أيضا، فجر الاثنين الماضي المدن الليبية الساحلية، وتزامن ذلك مع هجوم شنته مجموعات إرهابية موالية لتنظيمي القاعدة وداعش بينها “مجلس شورى بنغازي”، بمعاونة مرتزقة سوريين وتشاديين تحت إمرة المليشياوي أسامة جويلي، وقامت بإحاق وتدمير وسرقة مكاتب المؤسسات العامة للدولة.

وعلى مدى الأيام الماضية، واصلت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” نشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، باقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين الموالين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

وتمكنت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية من إسقاط 4 طائرة تركية مسيرة في أقل من 24 ساعة، محبطةً محاولاتها في استهداف منازل المواطنين المدنيين بمدينتي ترهونة وبني وليد.

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الغزو التركي الكويت بني وليد ترهونة فائز السراج قطر ليبيا مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت متخلف عقليا ياحمار على مدار عام لم يستطع اخوانك دخول مطار طرابلس حتى بعد سقوط غريان والان بعد اسقاط هذا الكم من الطائرات المسيرة التركية مما يدل على فشل الخطة التركية وبعد ان يتم قصف مواقع تشغيل هذه الطائرات بالمقاتلات الحربية وتطهير طريق تقدم قوات الجيش الوطنى سيتم تحرير طرابلس ودفن الطرطور السراج كما تم دفن الطرطور مرسى وسيتم سجن عبيد المرشد من ااخوان كما يحدث لمرشدكم العام بيتناك الان فى الليمان مثل النسوان رغم انف اردوغان وكل الجرذان احلم ياخروف فدائما احلامكم مقلوبة فاكر الشيخ الاخوانى المعتوه الذى راى فى المنام 8 حمامات 4 على كتف وقال ان مرسى سيحكم مدتين اربع سنوات واتضح ان واهم هى سنة واحدة وسقط واكمل المرشد 7 سنوات حبس ويمكن يموت بالكورونا

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  • كلب حقير لو عاد الى الوراء قليلا وسأل ماهو الجيش الذى دعم الكويت فى تحريرها من صدام واول من دخلها طبعا الجيش المصرى فهل يمكن لهذا الجيش العظيم ان يترك الجيش الوطنى الليبى دون ان يمكنه من تحرير عاصمة بلاده لا والله فمصر دائما تساعد الاشقاء فى التحرير من الاستعمار افهم ياحمار

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  • what is up with this idiot and what is his link to Libya and its true Libyan tribes that is excluding the Turks leftovers
    This coward could be another MIT operative & informative within the rich Arab countries

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  • انظر يابغل الى ما يسقط بسرعة البرق فوق ترهونة وبنى وليد العديد من طائرات اوردغان لتعرف ايها البغل الحقير لتعرف قيمة الجيش الليبى الذى يهزم جيش الاحتال التركى وليس مثلكم نساوين فى الكويت هربتم امام صدام واستنجدكم بالامريكان ياجبان تعالى لترى بعينكم اسود الصحراء يفترسوا اخوانك عبيد المرشد

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