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الواحات – بوابة افريقيا الاخبارية |

17 April, 2020

استلمت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات مساء اليوم الجمعة ، شحنة من المواد الطبية ومواد التعقيم والتطهير بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الواحات.

وبيّن المكتب الإعلامي للمجلس البلدي جالو، أن هذه البادرة جاءت من شركة الواحة للنفط ودعمًا منها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقدمت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الشكر لإدارة شركة الواحة للنفط على دعمها المتواصل لكافة مدن الواحات.

ودعت اللجنة الطبية جميع الشركات النفطية المجاورة، أن تحذو حذو شركة الواحة وان تساهم بدعم الفرق الطبية بمراكز الحجر والعزل والإيواء، لمجابهة هذا الفيروس الخطير.



