المسماري: إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الكسرات

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق منطقة الكسرات «قبل أن تنفذ أي ضربة على قواتنا»، وفق قوله.

وأوضح المسماري في بيان اليوم، أن قوات القيادة العامة رصدت «تحشيدا كبيرا» لقوات حكومة الوفاق على طول محور الهيرة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، حيث هاجمت أماكن «التحشيد» وأوقعت بهم خسائر فادحة في الأرواح والآليات، وفق ما قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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