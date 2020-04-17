شعبة الإعلام الحربي : منصات الدفاع الجوي تُسقط “3” طائرات تركية مسّيرة

طرابلس 17 أبريل 2020 (وال)- نشرت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة، إيجاز للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات المُسلحة خلال الساعات الماضية، والتي أسقطت من خلالها ثلاث طائرات تركية مُسيّرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن منصات الدفاع الجوي تستهدف طائرة تركية مُسيّرة، حاولت الإغارة على مواقع للوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة وتقوم بإسقاطها في مدينة ترهونة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي تستهدف فجر اليوم الجمعة، طائرة تركية مُسيّرة بعد أن حاولت الإغارة على آليات تابعة للقوات المُسلحة في منطقة نسمة بالقرب من مدينة بني وليد وتقوم بإسقاطها.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن منصات الدفاع الجوي تقوم بإسقاط طائرة تركية ثالثة مساء اليوم الجمعة، في منطقة وادي الدينار؛ حاولت الإغارة على آليات تتبع القوات المُسلحة. (وال- طرابلس) ر ت

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