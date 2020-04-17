حكومة السراج تصدر بيانا جديدا بعد قرار “الحظر التام”.. ومواطنون: غير مدروس جيدا

تراجعت “لجنة صحة الوفاق لمجابهة فيروس كورونا” عن تطبيق بعض الإجراءات في قرارها الذي أصدرته بشأن فرض حظر تجول تام لمدة 10 أيام، والذي تسبب في إشعال غضب الليبيين في العاصمة والمناطق التي تسيطر عليها مليشيات فائز السراج.

وادعت اللجنة في بيان لها أن قرارها السابق رقم 277 لسنة 2020، بشأن إعلان حظر تام يبدأ من اليوم الجمعة وحتى 27 أبريل الجاري، لم يتم فهمه بالشكل المطلوب.

وقالت اللجنة أنها وجهت بمنع كافة الأسواق مع السماح بعمل محال الخضروات في الأحياء والباعة الجائلين، كما ألزمت الجهات الإدارية باستكمال عمل موظفيها بحد أقصى 10%.

وكانت اللجنة نصت في بيانها السابق على قفل تعاملات المصارف مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح، وقالت في بيانها الجديد إنها ألزمت كافة المصارف التجارية بالعمل بنظام المندوبين وعدم التعامل مع الجمهور على أن تقوم بأعمالها الإدارية الأخرى بشكل اعتيادي.

وأحدث البيان ردود أفعال بين المواطنين الذين اتهموا حكومة الوفاق بعدم دراسة قراراتها إلا بعد اتخاذه، يقول الصديق بشير: “خرفوا… وربي قرارتكم عشوائية بمعنى الكلمة”، وتساءل سيف السالم: “به والناس يلي تسكن داخل.. والمحلات تبعد عليهم أميال كيف يديروا؟ يطيروا؟”.

وأضاف بشير العريفي: “اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد دراسة مدة الحظر وكيفية تقديم الخدمات اللازمة تكون سابقة لقرار الحظر وليست لاحقة”، وأكد على ذلك أنور الشويرف: “قرارات فى الطوارئ يجب دراستها من كل الجوانب القانونية والإنسانية ومدى تضرر الناس منها وثأتيراتها الجانبية قبل التوقيع عليها وتنفيذها”.