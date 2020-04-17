تونس تبدأ السبت بإجلاء رعاياها العالقين في ليبيا

تستعد السلطات التونسية يوم غد السبت لإجلاء 200 منها رعاياها العالقين في ليبيا بعد إغلاق الحدود للحد من تفشي كورونا.

وبحسب مصدر أمني فإن الدفعة الأولى من المواطنين التونسيين العائدين ستخضع للإجراءات الأمنية والصحية والديوانية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع الالتزام بالحجر الصحي الإلزامي، كما أوضح المصدر ذاته أن عملية الإجلاء ستتواصل تباعا لبقية العالقين التونسيين الموجودين بمعبر رأس الجدير بمعتمدية بن قردان من الجانب الليبي بمعدل 200 شخص في اليوم.

يشار إلى أن صحيفة المصدر التونسية قد كشف اليوم الجمعة عن محاولة عدد من التونسيين العالقين منذ أسبوعين على الحدود التونسية الليبية بمناطق متاخمة لمعبر راس جدير، الاقتراب من الجانب التونسي من المعبر ، والتسلل عبر تسلق السياج للعودة بعد تأخر التحرك الحكومي لسلطات بلادهم لتسهيل عودتهم وقدرت عددهم مابين 500 و600 شخص، إلا أن عناصر الأمن بالمنفذ منعتهم من التسلل أو الدخول.

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