العريبي: النهضة والغنوشي وقيس يشكلون خطرا على أمن ليبيا

قال الإعلامي الليبي فايز العريبي، إن النظام السياسي التونسي برئيس برلمانه راشد الغنوشي وحركة النهضة، ورئيسه قيس سعيد، يشكلون خطرا على ليبيا بتفاهمات غير معلنة مع الرئيس التركي أردوغان وقطر، مضيفا، أن قيس سعيد يبدو أنه نسخة مكربنة من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

ورأى العريبي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، الجمعة، أن الغنوشي اختطف هو والتنظيم الدولي للإخوان تونس منذ 9 سنوات، منذ نكبة انتحار البوعزيزي وتواطؤ رشيد عمار وعلي السرياطي، بحسب تعبيره، مؤكداً أنه -الغنوشي- يشكل خطراً جسيما على الأمن القومي العربي المغاربي وعلى شمال إفريقيا بعمقها الصحرواي الذي يصل إلى تمركزات تنظيمات الإرهاب التي تجوب الصحراء، من بوكو حرام إلى تنظيم القاعدة إلى داعش.

وتابع: “للأسف يحدث كل ذلك على مرأى ومسمع القوى الوطنية التونسية بمختلف تركيبتها القومية واليسارية وغيرها في عجز تام وواضح لمجابهة مؤامرات الغنوشي، الذي يهدد الشعب والمجتمع العربي التونسي بحرب لا تبقي ولا تذر، في تلميحات بالتهديد بالسيناريو الليبي والسوري والعراقي.

وأكمل: “ها هي محاولة جديدة لتكرار سيناريو عام 2011، عندما تحولت مطارات تونس وموانئها البحرية إلى دعم لوجستي لنكبة فبراير، بحسب تعبيره، عندما سمح السبسي بإدخال السلاح والمرتزقة والمخابرات الأجنبية لليبيا عبر تونس”