“الوطنية للنفط”: اختبار مضخة كهربائية بحقل زلطن بدلا من الرفع بالغاز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنه تم استخدام مشروع عبر المضخات الكهربائية الغاطسة لعدد من الآبار بحقل زلطن كبديل لطريقة الرفع الاصطناعى بالغاز المستعملة حاليا.

وأضافت المؤسسة فى إيجاز صحفى اليوم الجمعة، أن الإدارة تسعى لزيادة القدرة الإنتاجية وإعادة الآبار المقفلة على الإنتاج وتغيير نظام الرفع الصناعي باستعمال المضخات الكهربائية الغاطسة بدلًا من الرفع بالغاز من ضمن الميزانية الاستثنائية المعتمدة للشركة، فقد تم وضع برنامج من قبل الإدارة المختصة لتنفيذ

وأوضحت المؤسسة، أنالخطوة الأولى فى هذا المشروع تبدأ بتغيير نوع الرفع الاصطناعى من الرفع بالغاز إلى المضخات الكهربائية الغاطسة لعدد من الآبار من ضمنها البئر C13-6 ، وقد تم نقل منصة الصيانة(ِAdowc#5) إلى البئر C13-6 بحقل زلطن بتاريخ 26/03/2020 لإجراء الصيانة المطلوبة وتم تغيير نظام الرفع الاصطناعى من الرفع بالغاز إلى المضخات الغاطسة.

وتابعت “الوطنية للنفط”، تم إنزال المضخة بنجاح من قبل شركة شلمبرجير وتم اختبارها وكانت النتائج ممتازة،مشيرة إلى أن البئر C13-6 كان مغلقا لعدم توفر غاز الرفع حيث يستهلك مليوني قدم مكعب يوميا، وقد تم وضع البئر على الاختبار بتاريخ 16إبريل الجارى، وبمعدل إنتاج يومي في حدود 500 برميل من النفط الخام يوميا.