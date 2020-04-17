محامية تونسية: 3 طائرات تابعة للإرهابي بلحاج هبطت في تونس رغم إغلاق المجال الجوي

كشفت المحامية التونسية وفاء الحزامي الشاذلي عن وصول طائرات ليبية تابعة لشركة الأجنحة إلى تونس، في ظل إغلاق المجال الجوي بين البلدين بسبب كورونا.

وقالت “الشاذلي” في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن ثلاث طائرات ليبية وصلت اليوم الجمعة إلى مطار المنستير التونسي، وغادرت بسرعة قياسية، معبرة عن ريبتها تجاه هذا الأمر خاصة أن المجال الجوي التونسي مغلق في الوقت الراهن.

وتساءلت الإعلامية التونسية عن سر هبوط الطائرات بمطار المنستير، مشيرة إلى أنها تابعة لشركة الأجنحة المملوكة للسجين السابق بجوانتنامو عبد الحكيم بلحاج، (الإرهابي الليبي المقيم في تركيا)، كما تساءلت عن هوية القادمين إلى تونس من ليبيا من مطار مصراتة.

ودعت “الشاذلي” السلطات التونسية إلى توضيح الأمر وإلا ستعتبره يصب في خانة التحركات الإرهابية المريبة للإخوان بتونس لتوريطها في الحرب الليبية.

جدير بالذكر أن المحامية التونسية البارزة كشفت الأسبوع الماضي عن مخطط خطير يقوده حزب النهضة -التابع لجماعة الإخوان في الدولة الشقيقة- ضد ليبيا.

وأفادت “الشاذلي” في تدوينة على موقع “فيسبوك” يوم الجمعة الماضي، بأن مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية بقسادة رفيق بوشلاكة صهر القيادي الإخواني راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، تلاعب بالأمن القومي التونسي بالتعاون مع مراد أصلان المستشار العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت المحامية التونسية إن مركز “سيتا” التركي قام بدعم عسكري لحكومة فائز السراج، وتوسط لإمضاء عقود 76 خبيرا ومهندسا تونسيا للعمل العسكري داخل طرابلس، مشيرة إلى أنه جرى انتداب هؤلاء من قبل قيادات الإخوان عبر مركز “بوشلاكة”.

وأضافت أن الخبراء التونسيين جرى تدريبهم في تركيا، منوهة إلى أن تركيا علقت إرسال مجموعة خبراء تونسيين أخرى من 48 مهندسا، بسبب جائحة كورونا بعد تدريبهم في أنقرة.