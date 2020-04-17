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“النمروش”: حكومة السراج أوقفت مرتبات العسكريين التابعين لحفتر

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

صرح وكيل ما تسمى وزارة الدفاع بـ”حكومة فائز السراج” صلاح الدين النمروش بأنه تم إيقاف مرتبات جميع العسكريين الذين يشاركون في العمليات العسكرية التي تدور في العاصمة طرابلس التابعين لخليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي).

وقال النمروش في تصريحات اليوم الجمعة إن وزارته تعد قائمة بكافة العسكريين الذين تورطوا في هذه العملية التي قام بها مجرم الحرب، وسيتم إحالتهم إلى مكتب المدعي العام، والذي بدأ بالتحقيق والقبض على هؤلاء العسكريين الذين شاركوا وانتموا لمجرم الحرب، على حد زعمه.

وأضاف النمروش قائلا: “منذ توليت منصبي بوزارة الدفاع وجدت تعليمات بإيقاف جميع المرتبات العسكريين المشاركين بالهجوم على العاصمة طرابلس، والذين ارتبطوا مباشرة بالعمليات العسكرية التي يقودها خليفة حفتر“.

وانتقد النمروش إطلاق الاتحاد الأوروبي لمهمة “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قبالة شواطئها، وقال إنها موجهة بالأساس ضد “الوفاق” لأنها لا تراقب الحدود البرية والأجواء التي تتدفق منها الأسلحة لحفتر، مؤكدا أنه التقى وزير الدفاع الفرنسي وطالبه بإيقاف الدعم الذي تقدمه فرنسا لحفتر وميليشياته التي تقتل المدنيين في العاصمة طرابلس، على حد ادعائه.

الوسوم

الجيش الليبي المشير خليفة حفتر حكومة فائز السراج صلاح النمروش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شهر ابريل شهر الاكاذيب واكيد كان يتم سرقة المال العام بكشوفات وهمية لعسكريين لان الجيش الوطنى لم يحصل منكم على اى مبالغ مالية ولهذا اوقف ابار النفط والان تنهبوا الاحتياطى وبعدها تدخلوا ليبيا فى حالة افلاس وتهربوا عند اموالكم المهربة بالخارج

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    • وكيف عرفت يا بو العريف.. وانتا زي الهفك تهز في مخاريقك تقفقف ل الاسير وتلحس في القنبالي

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